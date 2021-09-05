Trabzonspor hala sol bek arıyor: 3 aday var

Milliyet'teki haber göre, Trabzonspor, sol bek için Irakli Azarovi, Levan Kharabadze ve Domagoj Bradaric ile temas halinde. 3 isimden birini 8 Eylül'e kadar bitirecek olan bordo mavililer, Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'nin formasını giyen 19 yaşındaki Irakli Azarovi'yi listenin ilk sırasına koydu.

Azarovi olmazsa, Avcı'nın listesindeki ikinci isim Levan Kharabazde. Gürcistan'da Dinamo Tbilisi'de görev yapan 21 yaşındaki Levan Kharabadze transfere hazır ve Trabzonspor'un kararını bekliyor.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasını giyen ve takımda sol bek konusunda 3. oyuncu konumuna düşen 21 yaşındaki Domagoj Bradaric'in de en azından 1 yıllığına kiralanma ihtimali bulunuyor.