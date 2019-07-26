Trabzonspor için Daniel Sturridge iddiası

A Spor'un haberine göre, İngiliz yıldız ile bordo-mavili kulüp her konuda anlaştı. Yakın tarihte İstanbul aktarmalı Trabzonspor'a geleceği dile getirilen Sturridge'ın kısa sürede imza atacağı kaydedildi.

77 GOLLÜK PERFORMANS

Liverpool'dan Temmuz ayının başında ayrılan yıldız santrfor Premier Lig'de çıktığı 218 karşılaşmada 77 gol ve 30 asistlik istatistik sergiledi.

İngiltere Milli Takımı formasını 26 kez terleten Sturridge, ağları da 8 kez sarstı.