Trabzonspor bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Gervinho ile sağ bek Bruno Peresin transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile Gervais Lombe Yao Kouassi’nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır ifadelerine yer verildi.

Oyunculara imza töreni düzenlendi. Gervinho törende "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben çok fazla konuşmayı seven biri değilimdir. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih ediyorum. Bu proje inandığım bir proje. Başkanımızın da söylediği gibi kolaylık sağladıkları için Parma'ya da teşekkür ediyorum" dedi.