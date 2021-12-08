Türkiye ASELSAN: İddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz

ASELSAN: İddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz

Türkiye

ASELSAN: İddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz

ASELSAN tarafından, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen konulara ilişkin "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" açıklaması yapıldı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 02:34 Son Güncelleme:
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ASELSAN tarafından, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen konulara ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır" ifadelerine yer verildi.

Ferhat EKİNCİ - DHA

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