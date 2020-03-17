Futbol Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Futbol

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

17 Mart 2020, Salı 21:21 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30 Haziran 2019 başlangıç 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fesih anlaşması kapsamında futbolcunun, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği kaydedildi.

AA

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