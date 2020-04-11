Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim

Trabzonspor'un bu sezon lider olmasında büyük pay sahibi olan genç kaleci Uğurcan Çakır, corona virüsü salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiriyor. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda genç kaleci, günlük yaptığı işlerden de bahsetti.

Film izlediğini, kitap okuduğunu, yemek yaptığını söyleyen 24 yaşındaki yıldız, fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmaları gerektiğini söyledi. Çakır ayrıca, "Futbolu çok özledim, inşallah en kısa zamanda pandemiyi atlatırız" dedi.





'Pozitif yönden bakıyorum'

Günlük rutinimizde futbol vardı. İdmana gidip eve geliyordum ve dinleniyordum. Şimdi sürekli evdeyim, idmanı evde yapmak zorundayım. Çok boş vaktim var. Evde takılıyorum, yemek yapıyorum, televizyon izliyorum, oyun oynuyorum, dizi izliyorum, kitap okuyorum, çalışıyorum, vaktimi değerlendiriyorum. Kendimi geliştirmek için çalışmalar yapıyorum. Hem fiziksel hem zihinsel kapasitemizi korumaya çalışıyorum. Sadece Sağlık Bakanlığımızdan gelen tedbirleri uygulamaya çalışıyorum. Çok fazla haber izlemek istemiyorum. Kalıcı bir durum olmadığını biliyor ve ona göre çalışıyorum. Biraz pozitif yönden bakıyorum bu duruma. Evde kafa dinliyorum, yemek yapıyorum, dediğim gibi dizi izliyorum. Öyle geçirmeye çalışıyorum. Normalde de yemek yapardım, her zaman değil ama arada yapardım şimdi daha çok yemek yapmaya çalışıyorum. Altyapıdayken tek başıma yaşadım o zamanlardan kalan aşçılığım var onu değerlendirmeye çalışıyorum. Et sote, makarna, pilav yapıyorum. Futbolu çok özledim, bizim işimiz zaten. İnşallah en yakın zamanda bu pandemiyi atlatırız ve zor günleri geride bırakırız.