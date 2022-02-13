Trabzonspor - Konyaspor maç özeti ve sonucu

13. dakikada Cornelius yarı sahadan aldığı topla birlikte Konyaspor ceza sahası önüne kadar indi. Sağ taraftan ceza sahası içine koşu yapan Edin Visca ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Visca'ya düzgün bir vuruşla Sehic'in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0

22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda Sehic meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

23. dakikada Edin Visca, sağ taraftan kullandığı korner atışını ceza sahası içine gönderdi. Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundaki kale direğine çarparak auta çıktı.

29. dakikada Bakasetas'ın sol çaprazdan kullandığı faul atışı üst direğe çarparak auta çıktı.

43. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunu Sehic iki hamlede kontrol etti.

68. dakikada Nwakaeme, Konyaspor ceza sahası içinde müthiş bir mücadele ortaya koyarak savunma oyuncularının arasından çıkıp Edin Visca'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan ağalarla buluştu. 2-0

83. dakikada ceza sahası içine yükseltilen topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi, top yere inmeden dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-1

Goller: Edin Visca (dk. 13 ve 68) (Trabzonspor), Cikalleshi (dk. 83) (Konyaspor)

Kırmızı kart: İlhan Palut (maç bitimi) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Soner, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme (Konyaspor)

TRABZON (İHA)



