Türkiye Trabzonspor - Konyaspor maçından acı haber! Taraftar hayatını kaybetti

Trabzonspor - Konyaspor maçından acı haber! Taraftar hayatını kaybetti

Türkiye

Trabzonspor - Konyaspor maçından acı haber! Taraftar hayatını kaybetti

Trabzonspor'un Konyaspor ile bu akşam oynadığı maçın ilk yarısında atılan ilk golün ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftar Eyüp Yusuf hayatını kaybetti.

13 Şubat 2022, Pazar 21:58 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında bordo-mavili takımın 13. dakikada Edin Visca'nın ayağından bulduğu ilk golün ardından maraton tribünde karşılaşmayı izleyen Eyüp Yusuf (45) isimli şahıs golün heyecanına dayanamayarak kalp krizi geçirdi.

Hemen ambulans ile yakındaki hastaneye kaldırılan Eyüp Yusuf burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

TRABZON (İHA)

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