Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçı, ev sahibi bordo-mavili ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 3. dakikada sol kanattan atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor'da Barış Yardımcı'nın ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

16. dakikada Ekuban’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme'nin gelişine vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin sağından dışarıya çıktı.

22. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı takip eden Nwakaeme, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

26. dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ve sedye ile sahadan ayrılan genç futbolcunun yerine Flavio oyuna girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada sol kanattan rakibini geçerek ceza sahası çizgisine gelen Bytyqi'nin ortasına yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

57. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasına giren Flavio, düzgün ve sert vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Eray Birniçan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

60. dakikada ceza sahası içerisinde Ekuban ile paslaşan Djaniny, kalecinin üzerinden topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0.

76. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içerisine attığı pasla buluşan Ekuban'ın sert vuruşunda, kaleci Eray Birniçan topu çeldi.

88. dakikada ceza sahası içerisinde Kravets'in pasında topla buluşan Shengelia, düzgün vuruşla takımının ilk golünü attı: 3-1.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA



