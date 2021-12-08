Futbol Trabzonspor, Kouassi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Kouassi'yi KAP'a bildirdi

Futbol

Trabzonspor, Kouassi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Wuhan FC takımında forma giyen Jean Evrard Koussai ile transfer görüşmesi yapıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. 

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho'nun yerine transfer edilecek.

Öte yandan bordo mavili kulübün, devre arasında 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor. 

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sergen Yalçın Kayserispor maçı öncesi istifa edebilir