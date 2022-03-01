Futbol Trabzonspor, kupada Antalyaspor'u yenerek adını finale yazdırdı

Trabzonspor, kupada Antalyaspor'u yenerek adını finale yazdırdı

Futbol

Trabzonspor, kupada Antalyaspor'u yenerek adını finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı 2-0 kazanan bordo-mavililer adını yarı finale yazdırdı.

01 Mart 2022, Salı 22:43 Son Güncelleme:
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11. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağından Visca sağ taraftan koşu yapan Djaniny gördü. Djaniny penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi takip eden Visca meşin yuvarlağı kaleci Sousa'nın solundan ağalarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada Kouassi'nin pasında topla buluşan Djaniny sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

40. dakikada Luiz Adriano'nın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

62. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu üst direğe çarparak arka direkte Kouassi'nin önüne düştü. Vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak üst direğe ikinci kez çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

85. dakikada sol taraftan kale sahası içine doğru gönderilen topa iyi yükselen Wright'in kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada orta sahada Abdulkadir Ömür, Hakan Özmert'den topu kaptı. Cornelius'un önüne doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Kudryashov, müdahele etti. Berat, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleyi gönderdi. 2-0

Goller: Vısca (dk. 11), Berat (dk. 89) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Berat, Hugo (Trabzonspor)

TRABZON (İHA)

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