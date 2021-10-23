Trabzonspor, liderliği bırakmadı

Abdullah Avcı yönetiminde son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a sahasında 3-1’lik skorla alan Trabzonspor, namağlup serisini 22 maça çıkardı. Bordo-mavili ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve11 beraberlik elde etti.

Avcı’nın deplasmanda yenilgisi yok

Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 22. deplasman maçında da yenilmeyen Karadeniz temsilcisi, dış sahadaki 22 maçta sahadan 13 galibiyet ve 9 beraberlikle ayrıldı. Takımının ilk golünü atan Gervinho, ilk haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanının ardından ikinci golüne imza attı. Süper Lig’de oynadığı 10 müsabakada da gol sevinci yaşayan bordo-mavili ekip, bu sezon en geç golünü Göztepe karşısında buldu.

Göztepe bu sezon tüm maçlarda kalesinde gol gördü

Süper Lig’de 10. hafta öncesinde tüm maçlarda kalesinde gol gören tek ekip olan Göztepe, Trabzonspor karşısında da kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılı ekip, gol yemediği son maç olan ve geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından çıktığı 18 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

İlk yarının sonunda 2 sarı, 1 kırmızı kart

İlk yarının bitiminde oyuncular soyunma odasına giderken Marek Hamsik’in Atınç Nukan’a fiziksel müdahalesi sonrası tartışma yaşandı. Göztepeli oyuncular, Hamsik’e tepki gösterirken, bordo-mavili futbolcu hızlı bir şekilde soyunma öodasına götürüldü. Bu olaydan sonra kaleci İrfan Can Eğribayat, hakeme itirazdan dolayı sarı kart görürken, sportif menajer İlhan Şahin de kırmızı kartla cezalandırıldı. Hakem Atilla Karaoğlan’ın soyunma odasına giden Marek Hamsik’e de sarı kart gösterdiği bildirildi. Müsabakayı 8 bin 787 taraftar takip etti. Göztepeli taraftarlar, müsabakadan sonra oyunculara tezahüratlarla destek verip, tribüne çağırdı.

AA