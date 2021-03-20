Trabzonspor ligde 2 hafta sonra kazandı

Ligin son 2 haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan ve rakip sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, MKE Ankaragücü’nü yenerek kötü gidişatını sonlandırdı. Karadeniz ekibi, ligde puanını 55’e yükseltip, 4. sıradaki yerini korudu. - En farklı galibiyeti Trabzonspor, 4-1’lik sonuçla bu sezon en farklı galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında aldı. Bordo-mavililer, ayrıca ligde bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. - Djaniny cezalı Trabzonspor’un forvet oyuncusu Djaniny, cezalı duruma düştü. Ligde 4. sarı kartını gören bordo-mavili futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında takımda yer alamayacak.

AA