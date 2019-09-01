  • Haberler
  • Spor
  • Trabzonspor maçları ne zaman? İşte Trabzonspor maç programı…

Trabzonspor maçları ne zaman? İşte Trabzonspor maç programı…

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri bordo mavili taraftar tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor maçları ne zaman? İşte Trabzonspor maç programı…

01 Eylül 2019, Pazar 17:15
A A
Trabzonspor maçları ne zaman? İşte Trabzonspor maç programı…

TRABZONSPOR'UN MAÇ TAKVİMİ

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

19 Eylül Perşembe:

Getafe-Trabzonspor: Öncesinde sahasında Gençlerbirliği, sonrasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor.

3 Ekim Perşembe:

Trabzonspor-Basel: Öncesinde sahasında Beşiktaş, sonrasında deplasmanda Çaykur Rizespor.

24 Ekim Perşembe:

Trabzonspor-Krasnodar: Öncesinde sahasında Gazişehir Gaziantep, sonrasında deplasmanda Medipol Başakşehir.

7 Kasım Perşembe:

Krasnodar-Trabzonspor: Öncesinde sahasında Göztepe, sonrasında sahasında Alanyaspor.

28 Kasım Perşembe:

Trabzonspor-Getafe: Öncesinde deplasmanda MKE Ankaragücü, sonrasında sahasında Galatasaray.

12 Aralık Perşembe:

Basel-Trabzonspor: Öncesinde deplasmanda Antalyaspor, sonrasında sahasında Yukatel Denizlispor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...