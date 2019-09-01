Trabzonspor maçları ne zaman? İşte Trabzonspor maç programı…
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri bordo mavili taraftar tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor maçları ne zaman? İşte Trabzonspor maç programı…
TRABZONSPOR'UN MAÇ TAKVİMİ
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:
19 Eylül Perşembe:
Getafe-Trabzonspor: Öncesinde sahasında Gençlerbirliği, sonrasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor.
3 Ekim Perşembe:
Trabzonspor-Basel: Öncesinde sahasında Beşiktaş, sonrasında deplasmanda Çaykur Rizespor.
24 Ekim Perşembe:
Trabzonspor-Krasnodar: Öncesinde sahasında Gazişehir Gaziantep, sonrasında deplasmanda Medipol Başakşehir.
7 Kasım Perşembe:
Krasnodar-Trabzonspor: Öncesinde sahasında Göztepe, sonrasında sahasında Alanyaspor.
28 Kasım Perşembe:
Trabzonspor-Getafe: Öncesinde deplasmanda MKE Ankaragücü, sonrasında sahasında Galatasaray.
12 Aralık Perşembe:
Basel-Trabzonspor: Öncesinde deplasmanda Antalyaspor, sonrasında sahasında Yukatel Denizlispor.