Futbol Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesi beraberlikle bitti

Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesi beraberlikle bitti

Futbol

Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesi beraberlikle bitti

Hazırlık maçında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 0-0 berabere kaldı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 21:10 Son Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki Süper Lig takımı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor, Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Abdulkadir Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Yunus Mallı ilk 11’i ile başladı. Medipol Başakşehir’in ilk 11’i ise Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Zulj, Visça, Deniz ve Muhammet’ten oluştu. Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

DHA

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