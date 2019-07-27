20 Temmuz'dan bu yana Avusturya'da yeni sezon hazırlıkları için kamp yapan Bordo Mavili ekip İtalya'nın Parma takımıyla üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Peki, Trabzonspor Parma maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Trabzonspor Parma maçının kanalı…

TRABZONSPOR PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ottensheim’de oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

ADECE MIKEL EKSİK

Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadroda da toparlanmaya başladı. Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın da dün kampa dahil olmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin olan Mikel'in takıma Trabzon'da katılacağı ve burada kendisi için de imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

KAMP SONA ERİYOR

Bu arada günü izinli geçirecek olan ve yarın Parma ile hazırlık maçı oynayacak olan Trabzonspor, 28 Temmuz günü yapacağı çalışmaların ardından 29 Temmuz'da da Verona takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası Avusturya kampını tamamlayıp Trabzon'a dönecek.