Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün Galatasaray, Keçiörengücü ile berabere kalırken bugün de Trabzonspor kendi evinde Sivas Belediyespor'u konuk edecek. İlk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Şimdi Trabzonspor'un bir üst tura çıkabilmesi için 1-1'lik beraberlik veya galibiyet alması gerekiyor.

TRABZOSPOR SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı bu akşam saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma a2 TV'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor - Sivas Belediyespor muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, İbanez, Zeki, Murat Cem, Batuhan, Amiri, Abdülkadir Parmak, Ekuban

Sivas Belediyespor: Osman, Murat Cömert, Fatih, Ali, Mehmet, Halil, Ercüment, Aykut, Alpay, Mustafa, Murat Akgül

ÜNAL KARAMAN GENÇLERE GÜVENİYOR

İlk karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman’ın, yoğun tempodan dolayı bu akşam da ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir ilk 11’le sahaya çıkması bekleniyor. Turu geçmek adına skorun garanti olmamasına rağmen genç isimlere güvenen Karaman, her ihtimale karşı as oyuncularından da Sivas Belediye maçına hazır olmalarını istedi.

FIRTINA KAMPA GİRDİ!

Fırtına, bugün oynayacakları Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalara yer verildi. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyelerinin de bir bölümünü izlediği antrenmanın ardından Bordo-Mavili futbolcular kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMIYOR

Ligde birçok karşılaşmada Medical Park Stadyumu’nu dolduran Bordo-Mavili taraftarlar, kupa karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmayacak. Karşılaşmanın hafta içi oynanacak olmasına rağmen 20 bini aşkın Trabzonsporlu futbolseverin mücadeleyi tribünden takip edeceği ve Fırtına’nın turu geçmesi için tezahüratlarla takımlarına destek vereceği öğrenildi.

SOSA VE TOURE'DEN KÖTÜ HABER

Fırtına’da ilk 11’in değişilmezlerinden olan Zargo Toure ile kaptanlık pazubandını taktıktan sonra uçuşa geçen Jose Sosa’dan kötü haber geldi. Beşiktaş maçında Atiba ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Arjantinli süperstarın sol bacak kas grubunda ikinci derecede yaralanma tespit edildi. Tedavisine başlanan Sosa’nın 4 ila 6 hafta arasında takımdan uzak kalacağı açıklandı.