Trabzonspor son dakikada 1 puanı kaptı
Süper Lig’in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
16 Ocak 2021, Cumartesi 21:02 Son Güncelleme:
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49. dakikada Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası dışından sert şutunda Naldo’ya çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
63. dakikada Marlon’un ceza sahası dışından şutunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.
67. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Nwakaeme’nin şutunda top yandan dışarıya gitti.
90 6. dakikada sol kanattan Nwakaeme’nin ortasında topa iyi yükselen Afobe, kafayla topu kaleci Boffin’in solundan filelerle buluşturdu: 1-1. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
AA