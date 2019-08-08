Trabzonspor, Sparta Prag karşısında galibiyet peşinde
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor Sparta Prag ile karşılaşıyor
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor, Sparta Prag ile ilk maçında galibiyet arıyor...
Sparta Prag: 2 Trabzonspor: 1
83.DK! GOL! Ekuban ile Trabzonspor farkı 1'e indirdi.
Sparta Prag: 2 Trabzonspor: 0
68.DK:GOL! Kanga çok uzak mesafeden kaleyi yokladı ve topu ağlarla buluşturdu.
45.DK: İlk yarı sona erdi
Sparta Prag: 1 Trabzonspor: 0
32.DK: John Obi Mikel orta sahada Kanga'ya arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kartı gördü.
24.DK: Trabzonspor atağında ceza sahası dışına çıkan kaleci Nita topu eliyle kesti ve sarı kartla cezalandırıldı.
16.DK: GOL! Costa Nhamoinesu ile Sparta Prag öne geçti.
1.DK: Maç başladı
İLK 11'LER
Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Kanga, Krejci, Hasek, Plavsic ve Benjamin Tetteh
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban
Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Campi, Ivanildo, Doğan, Avdijaj, Sörloth