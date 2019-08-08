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Trabzonspor, Sparta Prag karşısında galibiyet peşinde

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor Sparta Prag ile karşılaşıyor

08 Ağustos 2019, Perşembe 19:00 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Sparta Prag karşısında galibiyet peşinde

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor, Sparta Prag ile ilk maçında galibiyet arıyor...

Sparta Prag: 2 Trabzonspor: 1

83.DK! GOL! Ekuban ile Trabzonspor farkı 1'e indirdi.

Sparta Prag: 2 Trabzonspor: 0

68.DK:GOL! Kanga çok uzak mesafeden kaleyi yokladı ve topu ağlarla buluşturdu.  

45.DK: İlk yarı sona erdi

Sparta Prag: 1 Trabzonspor: 0

32.DK: John Obi Mikel orta sahada Kanga'ya arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kartı gördü. 

24.DK: Trabzonspor atağında ceza sahası dışına çıkan kaleci Nita topu eliyle kesti ve sarı kartla cezalandırıldı. 

16.DK: GOL! Costa Nhamoinesu ile Sparta Prag öne geçti.

1.DK: Maç başladı

İLK 11'LER

Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Kanga, Krejci, Hasek, Plavsic ve Benjamin Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Campi, Ivanildo, Doğan, Avdijaj, Sörloth

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