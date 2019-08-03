Sezon hazırlıklarını Avursturya’da tamamlayıp Türkiye’ye dönen bordo-mavililer, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı. Bordo mavili taraftar Sparta Prag maçının tarihini merak ediyor. Peki, Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. İkinci etap kamp çalışmalarını Avusturya’da tamamlayarak Türkiye’ye dönen bordo-mavililer, 3 günlük iznin ardından teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalıştı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Atakan Gündüz ve Taha Balcı ile tedavisine devam edilen Donis Avdijaj katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan ve tedavileri yapılan Abdülkadir Parmak ve Yusuf Yazıcı salonda çalıştı. Tedavisi süren Onazi, salon çalışmasının ardından koşu yaptı. Fıratcan Üzüm ise tedavisinin ardından takımdan ayrı özel çalıştı. Antrenmana katılan İranlı stoper Majid Hosseini de kontrollü idman yaptı. Bordo-mavililer maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor Çekya'nın Sparta Prag takımıyla mücadele edecek.

İlk maç 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi.

Trabzonspor 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.