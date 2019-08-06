Trabzonspor ilk Avrupa mücadelesine çıkacak. 3. turda Çekya takımı ile karşılaşacak olan Karadeniz Fırtınası deplasmanda iyi bir futbol sergileyip avantajla yurda dönmenin peşinde... Camiada heyecan dorukta, taraftar ise bu kritik mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Başta Trabzonlu taraftar olmak üzere yüz binlerce futbolsever "Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sparta Prag maçı 8 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.00'da Generali Arena'da oynanacak. Rövanş ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Mücadelenin henüz hangi kanalda yayınlanacağı ise bilinmiyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre 3. eleme turunu geçmesi halinde Trabzonspor, Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.