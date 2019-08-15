Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile karşılaşıyor. Temsilcimize her türlü galibiyet ve 0-0 ile 1-1'lik skorlar yetiyor. Karadeniz Fırtınası turu riske atmak istemezken taraftarlar ise 'Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'sorusuna yanıt arıyor.
Butün tüm Türkiye'nin kalbi Trabzonspor için atacak. Bordo-Mavili ekibimiz 2-2'nin rövanşında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Kendi seyircisinin önünde saha avantajını kullanmak isteyen Karadeniz Fırtınası güzeş bir skor elde edip play-off'a kalmak istiyor. Peki, Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor Sparta Prag maçı 15 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.
Muhtemel 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, A.Parmak, Sosa, A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Sparta Prag: Nita, Stetina, Nhamoinesu, Hanousek, Sacek, Kanga, Hasek, Plavsic, Travnik, Krejci, Tetteh