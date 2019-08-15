Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile karşılaşıyor. Temsilcimize her türlü galibiyet ve 0-0 ile 1-1'lik skorlar yetiyor. Karadeniz Fırtınası turu riske atmak istemezken taraftarlar ise 'Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'sorusuna yanıt arıyor.