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Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

27 Haziran 2019, Perşembe 18:22
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Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesi genç oyunculara yönelen Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç'u kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: 

"Profesyonel futbolcu Taha Tunç ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 

"2019/20 futbol sezonu için 110 bin TL garanti ücret, 

2020/21 futbol sezonu için 100 bin TL garanti ücret, 

2021/22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100 bin TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır." 

TRABZON (İHA)

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