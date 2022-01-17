Futbol Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı

Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı

Futbol

Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı

Trabzonspor'da henüz yarım sezondur forma giyen Marek Hamsik şimdiden taraftarın sevgilisi oldu. Büyük iz bırakacağı belli olan Hamsik için taraftar özel çalışmalar yapıyor. Onladan biri de "kardan Marek Hamsik".

17 Ocak 2022, Pazartesi 13:59 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da takımın 'Grande'si Marek Hamsik hem kulüpte hem de şehirde çok seviliyor. Trabzonlular, Hamsik için kardan adam bile yaptı. Kardan Hamsik'in saçı ise hayli dikkat çekiciydi.

Trabzon'da Hamsik rüzgarı, Hamsik karına dönüştü. Slovak oyuncuları olan sevgilerini tribün dışına taşıyan Trabzonspor taraftarları, kardan Marek Hamsik yaptı.

Hamsik'in kendine has saç stilini yapmayı da unutmayan taraftar, Kardan Hamsik'i sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.


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