Trabzonspor taraftarı kardan Marek Hamsik yaptı

Trabzonspor'da takımın 'Grande'si Marek Hamsik hem kulüpte hem de şehirde çok seviliyor. Trabzonlular, Hamsik için kardan adam bile yaptı. Kardan Hamsik'in saçı ise hayli dikkat çekiciydi.

Trabzon'da Hamsik rüzgarı, Hamsik karına dönüştü. Slovak oyuncuları olan sevgilerini tribün dışına taşıyan Trabzonspor taraftarları, kardan Marek Hamsik yaptı.

Hamsik'in kendine has saç stilini yapmayı da unutmayan taraftar, Kardan Hamsik'i sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.



