Trabzonspor taraftarları, GS Store'a saldırdı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, Taksim'de olay çıkardı

16 Aralık 2018, Pazar 19:11
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Trabzonspor taraftarları, GS Store'a saldırdı

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması için Taksim'de toplanan bordo-mavili taraftarlar, meydanda bulunan GS Store'a saldırdı.

Güvenlik ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı olayda mağazada maddi hasar oluştu. Yaşanan olaydan dolayı mağazanın kepenkleri kapatılırken çalışanlar, saldırganlara tepki gösterdi. 

Yaşanan olayları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. 

İSTANBUL (İHA)


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