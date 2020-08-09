Bordo mavili kulüp, futbolcuyla 4 senelik sözleşme imzalarken, ilk sezon için 800 bin, 2’nci sezon için 850 bin, 3’üncü sezon için 900 bin ve 4’üncü sezon için ise 950 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Ayrıca Trabzonspor, 950 bin Euro’luk bonservis bedelini Norveç ekibine 3 taksit halinde ödeyeceğini de ekledi.

Bordo mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Anders Trondsen’in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg’a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 10’u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

Stiven Plaza resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Ekvadorlu forvet Stiven Plaza ile 2+2 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Kulübü, İspanya’nın Real Valladolid takımından Ekvadorlu forvet Stiven Plaza’yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübüne iki taksit halinde toplam 100 bin avro ödeneceği belirtildi.

Futbolcuya 2020-2021 sezonunda 620 bin, 2021-2022 sezonunda da 670 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Stiven Plaza’ya 2022-2023 sezonunda 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 800 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

DHA-AA