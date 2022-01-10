Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor devre arası transfer dönemi açılmadan transferlerinin açıklamaya başladı. Üçüncü transferini de açıklayan Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı KAP'a bildirdi.
10 Ocak 2022, Pazartesi 16:16 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, 22 yaşındaki Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz’ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Union Berlin'den alınan oyuncu 12 Ocak'ta resmi transfer dönemi açılır açılmaz kadroya dahil edilecek.