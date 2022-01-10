Futbol Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı KAP'a bildirdi

Futbol

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor devre arası transfer dönemi açılmadan transferlerinin açıklamaya başladı. Üçüncü transferini de açıklayan Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı KAP'a bildirdi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 16:16 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, 22 yaşındaki Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz’ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Union Berlin'den alınan oyuncu 12 Ocak'ta resmi transfer dönemi açılır açılmaz kadroya dahil edilecek.

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