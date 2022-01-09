Futbol Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi

Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi

Futbol

Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi.

09 Ocak 2022, Pazar 20:48 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Polanyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi. Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sıralarında Trabzon Havaalanı'na gelen oyuncuyu, az sayıda bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRABZON (İHA)

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