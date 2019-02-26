Trabzonspor Ümraniyespor karşısında tur peşinde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalisti belirleyecek maçta Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk oluyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’da oynanan mücadele saat 20.00'da başladı.
ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR: 2-1
66.DK: GOL! Emircan Altıntaş penaltı vuruşunda topu filelere yolladı.
55.DK: GOL! Leandro Barrios Rita dos Martires | Ümraniyespor'un sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği orta şut karışımı vuruş, Uğrucan'dan sektikten sonra Leandrinho'nun önünde kaldı. Leandrinho topu boş kaleye gönderdi.
İkinci yarı oynanıyor.
45.DK: 4. hakem ilk yarıya 2 dakika uzatma eklendiğini gösterdi.
34.DK GOL! Trabzonspor, Nwakaeme ile 1-0 öne geçti.
İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Appindangoye, Yasir, Muhammed, Leandrinho, Serkan, Recep, Emircan, Atabey
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega