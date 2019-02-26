  • Haberler
  • Futbol
  • Trabzonspor Ümraniyespor karşısında tur peşinde

Trabzonspor Ümraniyespor karşısında tur peşinde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk oluyor

26 Şubat 2019, Salı 20:33 Son Güncelleme:
A A
Trabzonspor Ümraniyespor karşısında tur peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalisti belirleyecek maçta Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk oluyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’da oynanan mücadele saat 20.00'da başladı.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR: 2-1

66.DK: GOL! Emircan Altıntaş penaltı vuruşunda topu filelere yolladı.

55.DK: GOL! Leandro Barrios Rita dos Martires | Ümraniyespor'un sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği orta şut karışımı vuruş, Uğrucan'dan sektikten sonra Leandrinho'nun önünde kaldı. Leandrinho topu boş kaleye gönderdi.

İkinci yarı oynanıyor.

45.DK: 4. hakem ilk yarıya 2 dakika uzatma eklendiğini gösterdi.

34.DK GOL! Trabzonspor, Nwakaeme ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı oynanıyor

 İLK 11'LER

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Appindangoye, Yasir, Muhammed, Leandrinho, Serkan, Recep, Emircan, Atabey

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.