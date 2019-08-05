Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki muhtemel rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi verecek olan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi kapsamında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un rakipleri bugün belli oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Parag'ı elerse play-off turunda U.Craiova-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı elemesi durumunda, play-off turunda Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.
Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.