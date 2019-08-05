Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki muhtemel rakibi belli oldu!

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki muhtemel rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi verecek olan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu