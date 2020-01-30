Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'dan Guilherme'yi transfer etti
Yeni Malatyaspor'un yıldız oyuncusu Guilherme, Trabzonspor'la görüştü ve anlaşmaya çok yakın. Brezilyalı oyuncu daha önce Beşiktaş'la anlaşmış fakat Beşiktaş'ın maddi sorunları nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
30 Ocak 2020, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, adı bir dönem Beşiktaş'la da anılan Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu transferin tamamlanması için Trabzon'a geldi.
Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı.
Malatyaspor'da kiralık oynayan futbolcunun Trabzonspor'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor.
Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.
"Karar verdik"
Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho dün sosyal medyadan Süper Lig'de kalacaklarını belirtmişti. Robalinho "Brezilya, Yunanistan ve Türkiye'den 3 teklif aldık. Yeni Malatyaspor'a saygımızla birlikte Süper Lig'de kalmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/m_robalinho/status/1222533886464360448