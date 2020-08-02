Trabzonspor yola Eddie Newton ile devam edecek

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" denildi.

KAP'a yapılan açıklamada ise "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Edward John Ikem Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.