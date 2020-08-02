Trabzonspor yola Eddie Newton ile devam edecek
Trabzonspor, Eddie Newton'un teknik direktörlük görevine getirildiğini KAP'a bildirdi. Premier Lig'de uzun yıllar Chelsea'de antrenörlük deneyimi olan Eddie Newton, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapacak.
02 Ağustos 2020, Pazar 17:15 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" denildi.
KAP'a yapılan açıklamada ise "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Edward John Ikem Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.
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