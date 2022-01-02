Trabzonspor yönetimine Beşiktaş yönetiminden transfer
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yönetiminde yer alan ve Yatırım İlişkileri Yöneticisi olarak çalışan Merve Temel, Trabzonspor'da işe başladı. Temel, Beşiktaş'tan ayrıldıktan 1 gün sonra yeni işine atandı.
02 Ocak 2022, Pazar 13:01 Son Güncelleme:
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Ajansspor'daki habere göre, Beşiktaş'ta önceki gün görevinden ayrılan yatırımcı ilişkileri uzmanı Merve Temel, Trabzonspor'a geçti. Trabzonspor’da Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği ve Yatırımcı İlişkileri yöneticiliğine başlayan Temel, KAP'a bildirildi.
Bordo macili kulüpten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında, Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Merve Temel'in atanmasına karar verilmiştir."
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