Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı. "Yusuf Erdoğan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yapan Trabzonspor, Yusuf'un transferi için Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek. Bordo-mavililer tecrübeli futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.