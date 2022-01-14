Futbol Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı 500 bin euro karşılığında transfer etti

Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı 500 bin euro karşılığında transfer etti

Futbol

Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı 500 bin euro karşılığında transfer etti

Trabzonspor, hücum hattına takviye yapmaya devam ediyor. Kasımpaşa'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kasımpaşa'ya 500 bin euro bonservis bedeli ödenecek.

14 Ocak 2022, Cuma 13:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı. "Yusuf Erdoğan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yapan Trabzonspor, Yusuf'un transferi için Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek. Bordo-mavililer tecrübeli futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ali Koç'un Löw - İsmail Kartal planı ortaya çıktı