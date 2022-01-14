Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı 500 bin euro karşılığında transfer etti
Trabzonspor, hücum hattına takviye yapmaya devam ediyor. Kasımpaşa'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kasımpaşa'ya 500 bin euro bonservis bedeli ödenecek.
14 Ocak 2022, Cuma 13:14 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı. "Yusuf Erdoğan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yapan Trabzonspor, Yusuf'un transferi için Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek. Bordo-mavililer tecrübeli futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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