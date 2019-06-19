Trabzonspor Yusuf Sarı ile sözleşme imzaladı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Yusuf Sarı için daha sonra kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Kulübün İstanbul’da bulunan ofisinde düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, gelecek sezon öncesi ikinci transferlerini Yusuf Sarı'yı kadrolarına dahil ederek gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kendisi uzun süredir izleme komitemiz tarafından takip edilen, bizim de çok yakından gözlemlediğimiz genç yetenekler arasındaydı. Hem bizim hem Yusuf’un hem de Marsilya Kulübünün olumlu yaklaşımı neticesinde transferi sonuçlandırdık." şeklinde konuştu.

''FORMAMIZ ÇOK YAKIŞTI''

Ağaoğlu, "Yusuf Sarı'ya bordo-mavi formamız çok yakıştı." diyerek, "İnşallah bu forma altında başarılı olacaktır. Kendisine güveniyor ve yeteneğini en iyi şekilde sahaya yansıtacağına inanıyorum. Camiamıza hayırlısı olsun. Bizler hem kendi altyapımızdan hem Türkiye’den hem de yurt dışından yetenekli, karakterli ve gelecek vaat eden gençlerimizi kadromuza katarak kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine oturtacağız." ifadesini kullandı.

Yusuf Sarı da Başkan Ağaoğlu'na güzel düşüncelerinden ötürü çok teşekkür ettiğini aktararak, "Umutlarını boşa çıkarmayacağıma dair söz veriyorum. Trabzonspor’u tercih etmemin birinci sebebi büyük bir camia ve köklü bir kulüp olmasıdır. İkinci nedeni de genç futbolculara değer vermesi, onlara güvenmesi ve bu düşüncelerinde ısrar etmesidir. Trabzonspor’da forma giyecek olmam çok heyecan verici. Böyle büyük bir camiada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza ve Trabzonspor’a çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

AA