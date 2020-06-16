Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, finale yükselen ilk takım oldu.
16 Haziran 2020, Salı 20:29 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi 3-1 ile geçen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
Gol | Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor
90+4.dk:Novak
85.dk: Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
GOL | Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor
83.dk: Alexander Sörloth
78.dk: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğan Erdoğan oyuna girdi.
59.dk: Sarı kart Mehmet Ekici
52.dk: Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin ortasına ceza sahasında Muriqi yükseldi ama vuramadı.
46.dk: Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın yerine Mehmet Ekici oyuna girdi.
İlk yarı sona erdi
Gol | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
42.dk: Deniz Türüç ile Fenerbahçe beraberliği yakalıyor.
34.dk: Trabzonspor'da Nwakaeme kasığından sakatlandı ve oyundan çıktı. Oyuna Bilal Başıaçıkoğlu girdi.
24.dk: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kenardan yaptığı itirazlar sonrası önce sarı kart sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Gol | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor
6:dk: Sörlott ile Trabzonspor maçta 1-0 öne geçiyor.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
İşte ilk 11'ler:
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.