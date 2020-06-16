Futbol Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Futbol

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, finale yükselen ilk takım oldu.

16 Haziran 2020, Salı 20:29 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi 3-1 ile geçen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Gol | Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor 

90+4.dk:Novak 

85.dk: Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

GOL | Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor

83.dk: Alexander Sörloth

78.dk: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğan Erdoğan oyuna girdi.

59.dk: Sarı kart Mehmet Ekici

52.dk: Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin ortasına ceza sahasında Muriqi yükseldi ama vuramadı.

46.dk: Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın yerine Mehmet Ekici oyuna girdi.

İlk yarı sona erdi

Gol | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

42.dk: Deniz Türüç ile Fenerbahçe beraberliği yakalıyor.

34.dk: Trabzonspor'da Nwakaeme kasığından sakatlandı ve oyundan çıktı. Oyuna Bilal Başıaçıkoğlu girdi.

24.dk: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kenardan yaptığı itirazlar sonrası önce sarı kart sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Gol | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor

6:dk: Sörlott ile Trabzonspor maçta 1-0 öne geçiyor.

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.


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