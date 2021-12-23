Trabzonspor'a Edgar Ie'den kötü haber
Trabzonspor'un iki stoperi Edgar Ie ve Vitor Hugo sakatlanmıştı. Edgar Ie'nin sakatlığının ağır olduğu açıklandı.
23 Aralık 2021, Perşembe 15:38 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun sezonu kapattığı bildirildi.
Bordo-mavililer, Vitor Hugo'nun ise sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1473993232178634760