Futbol Trabzonspor'a Edgar Ie'den kötü haber

Trabzonspor'a Edgar Ie'den kötü haber

Futbol

Trabzonspor'a Edgar Ie'den kötü haber

Trabzonspor'un iki stoperi Edgar Ie ve Vitor Hugo sakatlanmıştı. Edgar Ie'nin sakatlığının ağır olduğu açıklandı.

23 Aralık 2021, Perşembe 15:38 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun sezonu kapattığı bildirildi.

Bordo-mavililer, Vitor Hugo'nun ise sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.


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