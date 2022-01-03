Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor sol bek transferini bitirdi. Tecrübeli bir sol bek aradığı iddia edilen Karadeniz ekibi, Gürcistan'dan 19 yaşındaki genç sol bek Azarovi ile anlaştı.

Kulübüyle yapılan pazarlıklarda da sona yaklaşıldı. 400 bin euro teklif edilen oyuncu için gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıkların orta noktada bitmesi an meselesi.

Haberin detayında her konuda anlaşmaya varılan Gürcü sol bek Irakli Azarovi'nin, Trabzon'a doğru yola çıktığı belirtildi.



