Futbol Trabzonspor'a müjdeli haber

Trabzonspor'a müjdeli haber

Futbol

Trabzonspor'a müjdeli haber

Spor Toto Süper Lig´de lider durumda yer alan Trabzonspor, ligin 24´üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

29 Ocak 2022, Cumartesi 21:58 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da idman yapan bordo-mavili ekip, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. 5´e 2 çalışmanın ardından yapılan çift kale maç ile tamamlanan idmanda, GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve tedavi gören Abdülkadir Ömür, takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

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