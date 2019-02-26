Trabzonspor'a şok! Ümraniyesspor tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti

26 Şubat 2019, Salı 20:33 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'a şok! Ümraniyesspor tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalisti belirleyecek maçta Trabzonspor, Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR: 3-1

97.DK: GOL! Atabey Çiçek ile Ümraniyespor farkı 2'ye çıkardı.

91.DK: Trabzonspor tüm hatlarıyla rakip yarı sahada. Yerden kurulan pas bağlantısı sonunda topla ceza sahasının dışında buluşan Nwakaeme'nin vuruşu, savunmaya çarparak kornere gitti.

66.DK: GOL! Emircan Altıntaş penaltı vuruşunda topu filelere yolladı.

55.DK: GOL! Leandro Barrios Rita dos Martires | Ümraniyespor'un sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği orta şut karışımı vuruş, Uğrucan'dan sektikten sonra Leandrinho'nun önünde kaldı. Leandrinho topu boş kaleye gönderdi.

İkinci yarı oynanıyor.

45.DK: 4. hakem ilk yarıya 2 dakika uzatma eklendiğini gösterdi.

34.DK GOL! Trabzonspor, Nwakaeme ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı oynanıyor

 İLK 11'LER

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Appindangoye, Yasir, Muhammed, Leandrinho, Serkan, Recep, Emircan, Atabey

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

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