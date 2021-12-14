Futbol Trabzonspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber

Trabzonspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber

Futbol

Trabzonspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'den bordo-mavili ekibe kötü haber geldi.

14 Aralık 2021, Salı 20:50 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Kulübü doktoru Op. Dr. Hakan Çelik'in yaptığı açıklamaya göre, Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin bugün çekilen MR sonucunda, sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Tedavisine başlanan Nwakaeme'in sahalardan en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor. 

Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) 

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