Trabzonspor'da 2 futbolcunun korona testi pozitif çıktı
Trabzonspor, iki futbolcusunun rutin gerçekleştirilen covid-19 PCR kontrollerinin pozitif çıktığını açıkladı.
13 Ocak 2022, Perşembe 18:50 Son Güncelleme:
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Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
İSTANBUL (DHA)