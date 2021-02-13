Trabzonspor'da 3 oyuncunun corona testi pozitif
Bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da 3 futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
13 Şubat 2021, Cumartesi 12:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Süper Lig'in 25'inci haftasında bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonsopr'da 3 futbolcunun corona virüse yakalandığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.