Türkiye Trabzonspor'da 3 oyuncunun corona testi pozitif

Trabzonspor'da 3 oyuncunun corona testi pozitif

Türkiye

Trabzonspor'da 3 oyuncunun corona testi pozitif

Bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da 3 futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

13 Şubat 2021, Cumartesi 12:48 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25'inci haftasında bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonsopr'da 3 futbolcunun corona virüse yakalandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.


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