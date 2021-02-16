Futbol Trabzonspor'da 6 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da 6 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Trabzonspor'da 6 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor Kulübü, iki futbolcu ve bir A takım personelinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Daha önce 4 pozitif vaka açıklayan Bordo-mavililer'de toplam 6 futbolcunun testi pozitif çıkmış oldu.

16 Şubat 2021, Salı 16:16 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karadeniz ekibinde Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 6'ya yükseldi.

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