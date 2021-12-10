Futbol Trabzonspor’da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor’da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Futbol

Trabzonspor’da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

10 Aralık 2021, Cuma 01:31 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması, 5’e 2 çalışma ve çift kale maç yaptı.

Bugün yapılan idmana sakatlıkları devam eden kaleci Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen katılmadı. Bordo mavililer, yarın yapacağı son antrenmanın ardından saat 16.30’da özel uçakla Antalya’ya hareket edecek. 

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)

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