Trabzonspor Kulübü'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde organize edilen programda, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile bordo-mavili futbolcular hazır bulundu.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, Trabzonspor genel koordinatörlük görevinden istifa eden Özkan Sümer, kulübün yetkili kurulları, eski yöneticiler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının te>

AA