Trabzonspor'da bir oyuncunun daha corona virüs testi pozitif çıktı
Trabzonspor Kulübü, dün bir oyuncusunda corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, bugün yapılan testlerde bir oyuncusunda daha corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
15 Ağustos 2020, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.
DHA
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