Futbol Trabzonspor'da corona virüs şoku: Ekuban'ın testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da corona virüs şoku: Ekuban'ın testi pozitif çıktı

Futbol

Trabzonspor'da corona virüs şoku: Ekuban'ın testi pozitif çıktı

Trabzonsporlu futbolcu Ekuban'ın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

18 Ekim 2020, Pazar 18:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Trabzonsporlu futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli Takımı'nın kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun, temaslı olması gerekçesiyle izole edildiği belirtildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Açıklamada, "Oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan 2 PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim'de yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA


İlgili Haberler
Göztepe, Fenerbahçe maçına 4 eksikle çıkıyorVitor Pereira: Galatasaray'da asla çalışmam


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Guardiola, kadın hakeme temaslı itiraz eden Agüero'ya sahip çıktı