Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, saat 19.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İzmir'e giderek, Göztepe maçı öncesi kampa girecek.

AA







