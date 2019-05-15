Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapılırken, daha sonra dar alanda oyun ve atak sonuçlandırma çalışması yapıldı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Ogenyi Onazi’nin yanı sıra sağ ayak topuğunda ağrı olduğu belirtilen Abdulkadir Parmak antrenmanda yer almadı.

Bordo mavililer, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.